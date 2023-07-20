الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.

وكشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ الخميس الماضي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وعن أسباب الموجة الحارة ذكرت أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتمثل في كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج وبلاد الشام، لافتة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد أحساس ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 3 – 4 درجات.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين 36 إلى 37 درجة ولكن المحسوسة تصل إلى 40 بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن درجات الحرارة على مستوى العالم تسجل أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

وحذرت المواطنين من استمرار ارتفاع درجات حرارة الجسم لفترات طويلة لأنها قد تسبب إلى الوفاة، مطالبة بضرورة تجنب السير أوقات الظهيرة وارتداء غطاء للرأس.

نصائح مهمة يجب اتباعها لمواجهة الموجة الحارة:

1- شرب الماء بكميات كافية: يجب عليك تناول الماء بكميات كافية طوال اليوم حتى تجنب الجفاف وتفادي الإصابة بالحرارة الشديدة، ويجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

2- الحفاظ على درجة حرارة المنزل: يفضل البقاء في المنزل خلال فترات الحر الشديد، وضبط درجة الحرارة في المنزل بواسطة تشغيل المكيفات الهوائية أو الشبابيك للتهوية، ويمكن استخدام الستائر لتخفيف درجة الحرارة.

3- تجنب التعرض للشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض للشمس المباشرة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل الخروج في الفترات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو المساء.

4- ارتداء ملابس مناسبة: يجب ارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة للحرارة الشديدة، ويفضل اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية الخفيفة وتجنب الملابس الضيقة والقطنية الثقيلة.

5- تجنب الأنشطة الشاقة: يجب تجنب الأنشطة الشاقة والتي تزيد من درجات الحرارة داخل الجسم، ويفضل الاسترخاء في الأماكن المكيفة.

6- تناول الطعام الصحي: يجب تناول الأطعمة الصحية والخفيفة التي تحتوي على الماء والمعادن والفيتامينات، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والتي تزيد من درجة الحرارة داخل الجسم.

7- الاهتمام بالحيوانات الأليفة: يجب الاهتمام بالحيوانات الأليفة خلال فترة الموجة الحارة، وتجنب تركها في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.