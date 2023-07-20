الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة والمحسوس بالقاهرة 40 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، من المتوقع أن يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.