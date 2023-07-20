عاجل
د. وجدي زين الدين: "العلمين رئة ترفيهية جديدة تحقق استراتيجية جذب ملايين السياح" أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يُوضح تأثير الذخائر العنقودية على الدفاعات الروسية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

أعلن "البيت الأبيض" أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المُقبلة، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال البيت الأبيض في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، إن الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية.

txt

روسيا تُساهم في الأمن الغذائي العالمي وليس أوكرانيا.. بوتين يُوضح

txt

أوكرانيا تُغلق باب التسوية مع روسيا وتُحدد احتياجاتها للهجوم المُضاد

وأشار في الوقت ذاته إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم الذخائر العنقودية بكفاءة وبشكل وفعال.

تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية:

من ناحية أخرى، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن برلين لم تتفاجأ من قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية اتفاقية حظر مثل هذه الذخائر.

وقال شولتس للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الجمعة: "بالطبع لم تفاجئنا الولايات المتحدة.. لقد علمنا بهذا القرار ليس من وسائل الإعلام، ولكن مباشرة من الولايات المتحدة".

وأعرب شولتس عن تفهمه لدوافع قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بالذخائر العنقودية، موضحا مع ذلك، أن ألمانيا ليست ملزمة بالتعليق على القرارات السيادية للدول الأخرى.

وأضاف: "حكومة الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار - وهو ليس قرارنا، وإنما قرار اتخذ بشكل سيادي - مشيرا إلى أنها بدون ذلك لن تستطيع توفير كمية كافية من الذخيرة (لكييف)".

ومع ذلك، أشار شولتس إلى أن ألمانيا متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وقال: "أريد أن أقول مرة أخرى: هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة بالنسبة لي"، موضحا أن ألامر يتعلق ليس بمدى فعالية هذه الأسلحة في العمليات القتالية، بل بحقيقة أن "كل الأسلحة التي نوفرها تسبب دمارا رهيبا عندما تصيب الهدف".

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تمتلك ذخائر عنقودية، ولا تنوي الحكومة الألمانية شراءها.

مواد متعلقة

بوتين: روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام الذخائر العنقودية ضدها

البنتاجون يُشكك في فعالية الذخائر العنقودية المُقدّمة لأوكرانيا

المستشار الألماني: قرار واشنطن تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا لم يفاجئنا

تعليق ألماني جديد حول قرار أمريكا تقديم الذخائر العنقودية لأوكرانيا

أوكرانيا تُؤكد وصول الذخائر العنقودية الأمريكية إلى كييف

روسيا تُهاجم أمريكا بسبب الذخائر العنقودية.. مُجرمة حرب

روسيا تتوعد أوكرانيا حال استخدام الذخائر العنقودية
الجريدة الورقية