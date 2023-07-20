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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع  حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة.

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الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

 

وأشارت غانم إلى أن معظم دول العالم، وبخاصة نصف الكرة الشمالي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها.

 غازات الاحتباس الحراري

وأضافت غانم،  أن أهم هذه العوامل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والغازات الدفيئة التي تؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو وهي نمط مناخي يؤثر علينا في بعض السنوات، ويرتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دائما، كما أن القبة الحرارية مرتبطة بارتفاعات درجات الحرارة على سطح الأرض.

 

وتؤدي ظاهرة القبة الحرارية  إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، لأنها عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أما مصر، فإنها تشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، نتيجة لتأثرنا بامتداد القبة الحرارية، وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والذى سيعمل على فترات زيادة سطوع أشعة الشمس.

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