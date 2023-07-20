خدمات ورياضيات كورنيش العلمين مجانية للمواطنين

بدأت أعدادا كبيرة من المواطنين والزوار من مختلف الجنسيات يتوافدون على مدينة العلمين الجديدة لاستغلال الإجازة الحالية، التي تستمر من اليوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل، من أجل التمتع بالأجواء المختلفة وطقسها المختلف تماما عن القاهرة والمناطق الأخرى التي تعاني من التغيرات المناخية.

مدينة العلمين الجديدة

ويستهدف مهرجان العلمين مليون زائر من خلال حضور الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وستستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس.

وتتوافد أعدادا كبيرة من المواطنين على كورنيش العلمين المفتوح والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بالمجان، مثل ممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى الكافيهات والمطاعم الموجودة والتي تخدمهم.

وتوجد مظلات وأماكن للانتظار بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتواجدة على كورنيش العلمين بطول 14 كم، والفعاليات مازالت مستمرة، والفعالية الأبرز ستكون غدا الجمعة، بوجود تامر حسني بحفل وأمسية كبيرة ومن المتوقع أن تزداد أعداد الحضور.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة اكسترا نيوز.



https://www.youtube.com/watch?v=YznmJdRbKsw