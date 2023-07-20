استمرار الجدل حول موعد أذان الفجر وأمين بالإفتاء يخرس الألسنة بكلمات حاسمة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توقيت أذان الفجر الصادق المعمول به حاليًّا فى مصر، هو التوقيت الصحيح قطعًا، محذرا من الانسياق وراء هذه المزاعم المغلوطة التى يرددها الجهلاء.

ويتردد بين الحين والآخر أقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي تشكك فى توقيت أذان الفجر بالقاهرة بزعم أنه يسبق أحيانًا توقيتَه فى مكة المكرمة، ويساوى طول النهار فيها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الفجر عندنا يؤذن فى موعده، فى ناس بتلعب فى أدمغة الناس، لدرجة إن البعض بيقولوا لو بعد الفجر كلوا واشربوا براحتكم لسه باقى نصف ساعة على الفجر فى رمضان، ده كلام فارغ غير علمى، لازم نأخذ بالنا من هذا اللى هيصلى بعد الأذان صلاته صحيحة".

حسم زكاة عامل اليومية

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سياق آخر، على سؤال متصل يدعى "ناصر"، من الأقصر، حول إنه فلاح ويرزق يوم بيوم، فهل عليه زكاة؟

وتابع: "ده رزق يوم بيوم، والله الواحد بيتعجب من الناس الجميلة، بيقول على زكاة دى شوفى مفيش عنده مال وعاوز يخرج زكاة، ربنا أكرمك إن رزقك يوم بيوم، مفيش عليك زكاة لكن عليك صدقة تخرجها حتى لو رغيف عيش".

واستكمل: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيأكل يوم ويجوع أيام، شوف حبيب الله علشان يعلمنا، كان بيقعد بالأشهر لا تقاد النار فى بيته، شوف ده حبيب ربنا لو قال عاوز أحد ذهب هيكون ذهب".