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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

التعاون السعودي يتعاقد مع عبدالملك الشمري

عبدالملك الشمري
عبدالملك الشمري

 نجح مسؤولو التعاقدات بنادي التعاون السعودي إبرام التعاقد رسميًا مع عبدالملك الشمري لاعب الوسط، قادمًا من صفوف الرائد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، فيما يمتد تعاقده حتى عام 2025.

عبدالملك الشمري لاعب التعاون السعودي

 

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اليوم .. التعاون السعودي راحة من التدريبات الجماعية

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التعاون السعودي يجدد عقد فلافيو داسيلفا

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التعاون السعودي يُخطر مصطفي فتحي بعودته للفريق

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الصحفي يعود لاتحاد جدة بعد نهاية إعارته مع التعاون السعودي

 

 أرقام عبدالملك الشمري فى الدوري السعودي:

 وتمكن عبدالملك الشمري من المشاركة مع الرائد السعودي الريداوي في 8 مباريات بالموسم المنقضى، بواقع 233 دقيقة.

 ويعد التعاون السعودي هى المحطة الخامسة التى سيلعب لها عبدالملك الشمري خلال مشواره الاحترافى مع الساحرة المستديرة داخل المستطيل الأخضر، إذ لعب لأندية أصفر بريدة، ثم الشباب، والباطن، والفيحاء، وأخيرًا الرائد.

 التعاون السعودي يُخطر مصطفى فتحى بموعد عودته:

 وأبلغ نادي التعاون مصطفى فتحي بضرورة الالتحاق بمعسكر الفريق في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى نادي بيراميدز.

 وأضاف: "أن الإدارة لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أندية في الدوري المصري، لكنها تريد الحصول على مليون دولار".

 وأوضحت تقارير الصحفية أن نادى بيراميدز لم يقوم بتفعيل بند الشارء الموجود فى عقد الإعارة حتى الآن.

 وسيعود مصطفى فتحى للفريق التعاون السعودي لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده، والإدارة لا تمانع بيع عقد اللاعب إلى أندية في الدوري المصري بسبب موضوع التجنيد الإجباري في بلاده.

الجريدة الورقية