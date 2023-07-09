التعاون السعودي يُخطر مصطفي فتحي بعودته للفريق

أخطر نادي التعاون السعودي اللاعب مصطفي فتحي المعار لصفوف بيراميدز بإنتهاء إعارته مع الفريق وعودته مرة أخري للإلتحاق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي التعاون أبلغ مصطفى فتحي بضرورة الالتحاق بمعسكر الفريق في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى نادي بيراميدز.

وأضافت 'الرياضية'، أن الإدارة لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أندية في الدوري المصري، لكنها تريد الحصول على مليون دولار.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادى بيراميدز لم يقوم بتفعيل بند الشارء الموجود فى عقد الاعارة حتي الان.

واختتمت: «مصطفى سيعود للفريق لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده، والإدارة لا تمانع بيع عقد اللاعب إلى أندية في الدوري المصري بسبب موضوع التجنيد الإجباري في بلاده».

وحصل فريق بيراميدز علي خدمات مصطفي فتحي لمدة موسم علي سبيل الإعارة وتنتهي فترته بنهاية الموسم الحالي المقرر ختامه في 16 يوليو.

وخاض مصطفي فتحي بقميص نادي بيراميدز خلال الموسم الجاري،46 مباراة ونجح في تسجيل 12 هدف وصنع 7 آخرين.