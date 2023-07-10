التعاون السعودي يجدد عقد فلافيو داسيلفا

عقد مسؤولو التعاون السعودي النيه على تمديد إعارة البرازيلي فلافيو ميديروس داسيلفا لمدة موسم اضافى مع الفريق على ان تنتهى أواخر الموسم الرياضي القادم بعد تقديمه مستوى مميز خلال الفترة المنقضية.

التعاون السعودي يجدد عقد فلافيو

وخاطبت ادارة الذئاب رسميًا نظيرتها في طرابزون التركي على رغبة النادى فى تمديد إعارة صاحب الـ 28 عام حتى نهاية الموسم المقبل.

ووافق مسؤولو التعاقدات بنادى طرابزون التركى عن اللاعب مقابل 200 ألف دولار، عند تمديد عقد الإعارة لنادى أهدلي جدة السعودي.

وسيتقاضى البرازيلي فلافيو ميديروس داسيلفا راتبًا شهريًّا، يقدر بـمبلغ 120 ألف دولار حتى نهاية الموسم المقبل.

وفى سياق أخر، أخطر نادي التعاون السعودي اللاعب مصطفي فتحي المعار لصفوف بيراميدز بإنتهاء إعارته مع الفريق وعودته مرة أخري للإلتحاق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي التعاون أبلغ مصطفى فتحي بضرورة الالتحاق بمعسكر الفريق في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى نادي بيراميدز.

وأضافت 'الرياضية'، أن الإدارة لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أندية في الدوري المصري، لكنها تريد الحصول على مليون دولار.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادى بيراميدز لم يقوم بتفعيل بند الشارء الموجود فى عقد الاعارة حتي الان.