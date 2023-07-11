اليوم .. التعاون السعودي راحة من التدريبات الجماعية

أعطي شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون السعودي، راحة عن التدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المعسكر الخارجي الذي يٌقام في هولندا.

نشر التعاون السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا :" قرر المدير الفني البرازيلي شاموسكا ، منح لاعبي الفريق الفريق الأول راحة لمدة يوم واحد، على ان يٌعاود الفريق تمارينه بالمعسكر بهولندا غد الأربعاء الموافق 12 من شهر يوليو 2023".

اختم فريق التعاون السعودي مساء أمس الاثنين التدريبات الجماعية إستعدادًا للموسم الجديد .

انطلق المران صباح أمس الاثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على الملعب الرئيسي بالمعسكر.

أدي اللاعبين تمارين لياقة عقب عملية الاحماء، وخاض الفريق مران من لمسة واحدة ،طبق اللاعبون جمل تكتكية في نهاية حصة التدريبية .