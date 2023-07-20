الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة.. “نينو” يحول الكوكب لفرن (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يشهد موجات حارة غير مسبوقة وتسجيل أعلى معدلات درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ارتفعت إلى 45 درجة مئوية في الدول الأوروبية والعربية.



وأضافت أن هناك دولًا عربية وصلت درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، مؤكدة أن الظروف المحيطة بالعالم حاليًا منها زيادة غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات من استخدام الوقود الأحفوري مع وجود ظاهرة النينو أدت لارتفاع درجات الحرارة في العالم في الأيام الماضية.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو سجل أعلى درجات الحرارة في مصر، مبينة أن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال 72 ساعة أن تنخفض درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن مصر تأثرت بظاهرة القبة الحرارية من الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة فى الأيام المقبلة.

"النينو" والقبة الحرارية:



وأوضحت أن البلاد تشهد أجواء حارة خلال الأيام الحالية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، مبينة أن نسب الرطوبة في الليل مرتفعة إلا أن هناك هدوءً في سرعات الرياح.



ونوهت بأنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح فإن الإحساس بدرجات الحرارة يكون أعلى من القيم الفعلية، مؤكدة أن دول العالم تأثرت بظاهرة "النينو" التي تؤثر فى ارتفاع درجة حرارة وحدوث موجات حارة بجميع البلدان.

وظاهرة النينو هى تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، تؤثر فى المناخ في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتؤدي إلى زيادة في درجة حرارة البحر، وأيضًا ارتفاع في درجات متوسط درجة الحرارة العالمي، بينما تُعرف مرحلة التبريد بظاهرة اللانينا وهى عكس ظاهرة النينو.