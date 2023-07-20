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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تصدم المواطنين بأخبار سيئة عن الموجة الحارة.. فيديو

الموجة الحارة
الموجة الحارة

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة متوقع استمرارها حتى نهاية الشهر، لافتة أن الحرارة انخفضت بشكل طفيف، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يجعلنا نشعر بارتفاع شديد في درجات الحرارة. 

 وتابعت، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "أن ذلك يرجع إلى تعرض البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذى يحمل ببخار الماء والكتل الهوائية الساخنة القادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، ما يسبب الارتفاع الشديد بنسبة الرطوبة وأيضًا وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ما يزيد من ساعات سطوع الشمس". 

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حالة الطقس.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم بمحافظات الجمهورية

 واستكملت: "ارتفاع درجات الحرارة استمر مدة طويلة وقد يستمر، وفى كل دول العالم، وهذا قد يؤثر بشكل كبير فى صحة المواطن ويصيبه بأمراض القلب نتيجة استمرارية ارتفاع درجات حرارة جسم الإنسان، وبالتالى لا بد أن نأخذ احتياطتنا بشكل كبير وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء الملابس القطنية، وشرب المياه".

 وأردف: "فى العام المقبل سنرى عنف الظواهر الجوية، لكن ربنا حبانا بالبحر المتوسط، ما يعمل على تخفض درجات حرارة الكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة".

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