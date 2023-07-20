عاجل
إسرائيل تشتعل.. جنود الاحتياط يُهددون مُجددًا برفض الخدمة التطوعية الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة.. “نينو” يحول الكوكب لفرن (فيديو) نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام محصول القصب في خطر.. مزارعو الأقصر يستغيثون بالري
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. نيوزيلندا تهزم النرويج بهدف نظيف فى افتتاحية المونديال

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

 استطاع منتخب نيوزيلندا الأول لكرة القدم للسيدات الفوز على نظيره النرويج بنتيجة هدف من دون رد، فى المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب إيدن بارك في أوكلاند في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات woman world cup 2023.

 

txt

فيفا يبرز الحضور القياسي في افتتاح كأس العالم للسيدات

txt

كأس العالم للسيدات.. أستراليا تضرب أيرلندا بهدف نظيف

 

 أحرزت هانا ويلكينسون هدف الفوز لمنتخب نيوزلاندا، فى الدقيقة 48 من عمر المباراة لتحقق أول انتصار لها في تاريخ البطولة.

 ولم يستطع المنتخب النيوزيلندي تحقيق الفوز بأية مباراة خلال 5 مشاركات سابقة في كأس العالم للسيدات woman world cup.

كأس العالم للسيدات

 

كأس العالم للسيدات

 

 وتمكنت هانا ويلكينسون لاعبة المنتخب النيوزلاندي تسجيل هدف الانتصار عن طريق  تمريرة عرضية من زميلتها جاكي هاند لتسدد الكرة بشباك مرمى المنتخب النرويجي لتشهد الانتصار الأول لأصحاب الأرض بالبطولة.

 ويخوض منتخب نيوزيلندا مباراته الثانية أمام نظيره منتخب الفلبين، التي تشارك في كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

 

الجريدة الورقية