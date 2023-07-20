كأس العالم للسيدات.. نيوزيلندا تهزم النرويج بهدف نظيف فى افتتاحية المونديال

استطاع منتخب نيوزيلندا الأول لكرة القدم للسيدات الفوز على نظيره النرويج بنتيجة هدف من دون رد، فى المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب إيدن بارك في أوكلاند في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات woman world cup 2023.

أحرزت هانا ويلكينسون هدف الفوز لمنتخب نيوزلاندا، فى الدقيقة 48 من عمر المباراة لتحقق أول انتصار لها في تاريخ البطولة.

ولم يستطع المنتخب النيوزيلندي تحقيق الفوز بأية مباراة خلال 5 مشاركات سابقة في كأس العالم للسيدات woman world cup.

كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات

وتمكنت هانا ويلكينسون لاعبة المنتخب النيوزلاندي تسجيل هدف الانتصار عن طريق تمريرة عرضية من زميلتها جاكي هاند لتسدد الكرة بشباك مرمى المنتخب النرويجي لتشهد الانتصار الأول لأصحاب الأرض بالبطولة.

ويخوض منتخب نيوزيلندا مباراته الثانية أمام نظيره منتخب الفلبين، التي تشارك في كأس العالم للسيدات للمرة الأولى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.