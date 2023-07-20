انطلاق أكبر مبادرة رياضية لأبناء الأسمرات (طاقة موهبة) الأربعاء المقبل

بحضور ورعاية محافظ القاهرة السيد اللواء / خالد عبدالعال وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب تنظم مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية مبادرة (طاقة موهبة) والتي من المقرر انطلاقها رسميًا يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري من حي الأسمرات بالمقطم، المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية بحي الأسمارات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس حي الأسمرات أحمد إبراهيم، اليوم، للملاعب لإعداد الخطوات التنفيذية والنهائية الخاصة بالمبادرة.

وذكرت المؤسسة أن المبادرة تهدف لاكتشاف المواهب الواعدة في كرة القدم، وستقام المباريات على ملاعب الأسمرات، يتنافس في المباريات 8 فرق من بينهما فرقتين للكرة النسائية وفرقتين لذوي الهمم.

وأضافت أنه ستقام على هامش المبادرة أنشطة مختلفة ومتعددة من بينهما تدريب الأطفال على المشغولات اليدوية، عقد ندوات توعوية وحكي أشهر القصص للأطفال في إطار أهداف المؤسسة التوعوية.