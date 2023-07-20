الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع يُنظم مهرجان الرياضة للجميع

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ينظم الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع نادي الشيخ زايد الرياضي؛ مهرجان الرياضة للجميع.



ويأتي هذا المهرجان ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة صيف شبابنا، ويشارك في المهرجان ٤٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار من أندية الشيخ زايد الرياضي، الترسانة، النصر، الأهلي، والناصر من البحيرة.



تضمن المهرجان، مجموعة من الأنشطة المنفذة، تمرينات احماء حديثة والأنشطة الرياضية الترويحية التي تساعد علي تنمية اللياقة البدنية.



جاء ذلك بحضور الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، إيهاب شعبان رئيس مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي، الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، الدكتور يحيي حسن نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي.