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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع يُنظم مهرجان الرياضة للجميع

بوابة الوفد الإلكترونية

ينظم الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع نادي الشيخ زايد الرياضي؛ مهرجان الرياضة للجميع.

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وزير الرياضة: الشباب عماد الأمة والنواة الحقيقية لنهضتها


ويأتي هذا المهرجان ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة صيف شبابنا، ويشارك في المهرجان ٤٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار من أندية الشيخ زايد الرياضي، الترسانة، النصر، الأهلي، والناصر من البحيرة.


تضمن المهرجان، مجموعة من الأنشطة المنفذة، تمرينات احماء حديثة والأنشطة الرياضية الترويحية التي تساعد علي تنمية اللياقة البدنية.


جاء ذلك بحضور الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، إيهاب شعبان رئيس مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي، الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، الدكتور يحيي حسن نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي.

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وزير الرياضة: الشباب عماد الأمة والنواة الحقيقية لنهضتها
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