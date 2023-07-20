وزير الرياضة: الشباب عماد الأمة والنواة الحقيقية لنهضتها

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها والنواة الحقيقية لنهضتها، داعياً إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم والعمل على تأهيلهم التأهيل العلمي الحديث والدفع بهم نحو آفاق أرحب.

كما شدد صبحي على ضرورة تبني الأفكار الشابة المبدعة ودعمها بشتى السبل وتوفير كافة ما يلزمهم من إمكانيات للمساهمة في إخراج أفكارهم الإبداعية والاستفادة بها في أوطاننا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني، بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان، وذلك على هامش حضور حفل إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

تناول اللقاء، الحديث حول أهم القضايا على الساحة العربية، ودور مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الحديث حول الإعداد لتنظم برلمان الشباب العربي.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لنبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، وشكره على دعمه المتواصل للقضايا العربية، وكذا دعمه ومساندته لعلاقات التعاون الثنائي وحرصه المستمر على دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.



وأشاد "صبحي" بالمواقف الوطنية للبرلمان اللبناني على الصعيد العربي، من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية، ودور البرلمان اللبناني الفاعل في إيجاد أطر تُسهم في تحقيق طموحات وتطلعات الدول والشعوب العربية، وإيجاد دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في شتي المجالات.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان اللبناني بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب على المستوى العربي، من خلال إطلاق فخامته لعام 2023 عاماً الشباب العربي.

كما ثمن دوره المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، معربا في الوقت ذاته عن اعتزاز البرلمان اللبناني بالإنجازات المصرية في شتي المجالات في الآونة الأخيرة.

كما أشاد بجهود وزير الشباب والرياضة المصري في النهوض بقطاع الرياضة في مصر والتي تعكس مكانة جمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائدة، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالشباب المصري والعربي.