الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة النصر وبنفيكا الودية اليوم

رونالدو و تاليسكا
رونالدو و تاليسكا

تقرر نقل مباراة النصر السعودي وبنفيكا البرتغالي الودية التي ستقام مساء اليوم الخميس 20 يوليو بشكل مجاني للجماهير، والتي تقام في معسكر البرتغال ضمن تحضيرات العالمي للموسم الكروي الجديد.

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تشكيل النصر المتوقع لمباراة بنفيكا الودية اليوم

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موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية اليوم والقنوات الناقلة

وأكدت تقارير أن مباراة النصرضد بنفيكا اليوم سيتم نقلها على قناة SSC NEWS المفتوحة مجاناً وبجودة HD  للجماهير.

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2023 في إطار تحضيرات العالمي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

موعد مباراة النصر وبنفيكا اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألغارفي في البرتغال، على أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 بتوقيت السودان.

كما ستذاع مباراة النصر ضد بنفيكا عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مباريات النصر خلال معسكر البرتغال التحضيري للموسم الجديد.

تشكيل النصر المتوقع أمام بنفيكا

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد بنفيكا في أخر التجارب الودية للعالمي بمعسكر البرتغال.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: عقيدي

الدفاع: الغنام – العمري – مادو – كونان

الوسط: بروزوفيتش – الصليهم – تاليسكا

الهجوم: أيمن يحيى – الغنام - رونالدو

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