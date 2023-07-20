موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة ودية قوية أمام فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 في إطار تحضيرات العالمي لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

ويأمل فريق النصر تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر البرتغال في ظل الصفقات الجديدة التي عقدتها الإدارة، من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم مشاركة جميع اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والوافد الجديد لاعب الوسط بروزوفيتش، كما يتوقع ظهور اللاعب الإيفواري فوفانا الذي وقع للناس رسميًا أمس.

موعد مباراة النصر وبنفيكا اليوم :

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ألغارفي في البرتغال، على أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 9:30 بتوقيت السودان.

القناة الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا :

كما ستذاع مباراة النصر ضد بنفيكا عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مباريات النصر خلال معسكر البرتغال التحضيري للموسم الجديد.

وخاض النصر حتى الآن 3 مباريات ودية خلال معسكر البرتغال، حيث فاز على ألفيركا 2-0 في اللقاء الأول، وفاز على فارينزي 5-1 في اللقاء الثاني، بينما خسر من سيلتا فيجو بخماسية نظيفة في اللقاء الثالث.