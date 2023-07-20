العثور على جثة فتاة غارقة في بحر يوسف ببنى سويف

العثور على جثة فتاة غارقة فى بحر يوسف ببنى سويف

عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة فتاة غارقة في بحر يوسف عقب ابلاغ اسرتها بتغيبها عن المنزل ،وتلقى اللواء اسامة حلمى مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء منصور الدغيدى ،مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف ،في المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه للفتاة ايمان .ر.خ" طالبةومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سمسطا تحت تصرف النيابة العامة باشراف المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، وامربتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة وهل هناك شبهه جنائية من عدمه وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.