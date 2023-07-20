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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حملة 100 يوم صحة بمديرية عمل الإسماعيلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بشأن استضافة فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة 100 يوم صحة والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المترددين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة.

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وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية استضافت فريق طبي مكون من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين بمديرية الصحة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية، مضيفًا أن الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان ، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية  وفي مختلف المكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة ، مناشداً جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.

خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

وأضاف مدير المديرية، أن حملة  100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج ، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

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