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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بعد حصد 13 ميدالية..

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

بوابة الوفد الإلكترونية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، استقبال الفوج الأول من بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، في مطار القاهرة بعد عودتهم من البطولة العربية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

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و استطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 13 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و 3 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.

و كان في استقبال البعثة، مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، وبعض المسؤولين من الاتحاد.

و وجه الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الدائم والمستمر و مساندته لألعاب القوى، كما أنه يتمنى أن يحصد الفوج الثاني المزيد من الميداليات المتنوعة.

إنجازات البعثة المصرية

و حققت اللاعبة لينا عمرو الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز، بينما حصد يوسف بدوي الميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز.

و حصدت اللاعبة بسنت عوض الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو، وحصل علي أشرف على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر عدو.

بينما توج اللاعب تامر أشرف بالميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة، و حصد اللاعب سالم محمد سالم الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع.

و حصل اللاعب مصطفى الجمل على الميدالية الذهبية في مسابقة إطاحة المطرقة، بينما حقق أحمد طارق الميدالية الفضية في مسابقة إطاحة المطرقة.

كما حققت اللاعبة إسراء عويس الميدالية الذهبية ضمن منافسات الوثب الطويل بمسافة 6,56 متر، بينما حقق محمد رجب الميدالية الذهبية في مسابقة المشي، وحصد مصطفى عمرو الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة.

و حصد اللاعب محمد مجدي الميدالية الفضية في سباق دفع الجلة، بينما حققت اللاعبة إيناس غريب الميدالية البرونزية في منافسات الوثب الطويل بمسافة 5,85 متر.

و يضم الفوج الثاني، الذي وصل إلى المغرب، كلًا من  سلامة شومان مدربًا، وتضم قائمة لاعبي و لاعبات المنتخب كلًا من: ”إيهاب عبد الرحمن، و شهاب محمد  عبد العزيز، و روان أيمن بركات، و حسام سلامة”.

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