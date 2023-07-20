الصحف الأجنبية ترحب بمباحثات "أبو الغيط" و"بلينكن" في واشنطن

اشادت الصحف والمواقع الأجنبية بالحوار الاستراتيجي بين أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية و أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، ورحبت بتعاون الولايات المتحدة مع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية. وقال بلينكن:" لدينا العديد من التحديات المختلفة التي نواجهها معًا ، لكنني أعتقد أن حقيقة أننا نفتتح هذا الحوار مع الأمين العام هي بالفعل دليل على إمكانية تعزيز وتعميق تعاوننا. نحن نقدر بشدة التعاون مع جامعة الدول العربية ، وأنا أتطلع بشدة إلى هذه المحادثة "، وذلك وفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكي.

ووصف موقع نيوز ترك لايف "الحوار الاستراتيجي" بانه "فرصة للعمل بشكل وثيق حول العديد من القضايا التي تؤثر في جميع البلدان التي تمثلها جامعة الدول العربية وكذلك الولايات المتحدة".

أكد الطرفين خلال المباحثات على أهمية التعاون المشترك لدعم التعليم في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب، مشددين بانه لابد من الوقوف بحزم ضد داعش والقاعدة وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى، لتحقيق الاستقرار والسلم العام ، جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى واشنطن لدعم التعاون العربي مع الولايات المتحدة.

وعقدت جلسات مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد من القضايا الاستراتيجية ومجموعة متنوعة من القضايا والأزمات الهامة بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم.

وتناولت المباحثات القيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما، مؤكدة ضرورة ضمان تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في عمليات صنع القرار، لافته ان نجاح COP28 في دبي ، يتضمن مجموعة متنوعة من أصوات المرآة ، لتحقيق العدالة الصحية والأمن، ودعم احترام حقوق الإنسان.

وناقشت الجلسة مجموعة من الموضوعات الأمنية والصحية مثل منع انتشار والحد من التسلح، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتطرق الي آليات بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلي اهتمام بلينكن بالاطلاع على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكل من القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من السودان وسوريا وليبيا واليمن.

ومن جهته استعرض الوزير الأمريكي رؤية بلاده تجاه عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية ، مرحبا بدعوة أبو الغيط لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، ونجحت المباحثات في رسم آليات تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

أصدرت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيان مشترك اكدا فيها بزيادة التعاون في القضايا المهمة للطرفين ، لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي، وجاء في البيان :" اننا نثمن الأرضية المشتركة بيننا بشأن أهمية المشاركة المجتمعية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التجنيد للعنف".

وادان الطرفين بشدة أي تهديدات مسلحة أو إعتداءات على السفن التجارية التي تتعارض مع حقوق وحرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة، وأعلن الطرفان التزامها بمواصلة الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تبحر عبر الممرات المائية في المنطقة والتي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

واوضحت الولايات المتحدة على أهمية وجود روابط مع العالم العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشعبية بصورة دائمة، وذلك من منطلق ان الاستثمار في الشعوب سيحقق ثمارًا ايجابية للأجيال القادمة من جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والولايات المتحدة.



