«Wealth development» تخطط لتنفيذ حزمة مشروعات متعددة الاستخدامات فى شرق القاهرة

استعرض المهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة «Wealth development» خطط الشركة لتنفيذ عدد من المشروعات التجارية والإدارية فى منطقة شرق القاهرة ضمن استراتيجة الشركة لتتبوأ مكانة رائدة استنادا لما تملكه الشركة من خبرة قوية وهيكل مساهمين كفؤ.

وشدد على أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ متنوعة تعزز قدرتها على تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، والتى تضم 6 مشروعات، منها 3 مشروعات قيد التنفيذ أو تم تنفيذها و3 مشروعات تخطط الشركة لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن هيكل مساهمى الشركة يضم عددًا من الشركات الرائدة، كشركة أركان كونسلتنت للاستشارات الهندسية التى تمتلك سجلًا لتصميم مشروعات داخل السوق المصرى وخارجه مودرن إيجيبت كشركة مقاولات رائدة تنتمى للفئة أ فى تصنيف اتحاد المقاولين.

وأشار إلى أن الشركة بدأت عملها منذ 2019، حيث نجحت خلال تلك الفترة فى الاستحواذ على عدد من الأراضى المتميزة، كما قامت بتنفيذ وتسليم مشروع سكنى متكامل فى مدينة العبور الجديدة، وذلك وفقا للمواعيد المحددة.

من جهته قال مصطفى شمندى، مدير القطاع التجارى بشركة «Wealth development»، إن الشركة تركو على انتقاء المواقع الاستراتيجية لمشاريعها كعنصر أساسى لتحقيق الريادة والتميز وبما يعزز قدرتها على الابتكار لتحقيق مصلحة العميل بأعلى عائد على استثماراته.

ورأى أن الشركة تضم فريق عمل ذا خبرة قوية وكفاءات متميزة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ الرؤية الطموحة للشركة، والعمل فى المشروعات القائمة وكذلك الإنجاز فى المشروعات المستقبلية التى تخطط الشركة لتنفيذها الفترة المقبلة، مشيرا إلى اعتماد الشركة على الدراسات السوقية المتكاملة التى تمكنها من تنفيذ المنتج المطلوب وتوصيله للعميل المستهدف.