ضبط 7 عاملين بصيدليات لبيعهم أدوية مخدرة للمدمنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 7 أشخاص من العاملين بالصيدليات، لبيعهم الأدوية والعقارات المخدرة للمدمنين في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصصوا في ترويج العقاقير والأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة وبحوزتهم (276,749 قرص مؤثر – 51,170 أمبول مؤثر- 8,110 قطرة مؤثرة – 104 عبوة مؤثرة–عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش – سيارة –سلاح أبيض- مبالغ مالية–6 هواتف محمولة).

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة



