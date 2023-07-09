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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير المالية الفرنسي يدعو تسلا لبناء مصنع في البلاد

وزير المالية الفرنسي
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

 

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن أمله في أن تبني شركة "تسلا" مصنعا في بلاده بعد أن استمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون موسك.

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وزار ماسك فرنسا في مايو ويونيو الماضيين، حيث كان يبحث عن موقع لمصنع تسلا القادم ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وقال لو مير إنه ليس من الواضح ما إذا كان ماسك سيبني مصنعا للسيارات أو للبطاريات.

 

وأضاف لو مير، في مقابلة بثها تلفزيون "إل سي آي" "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة، لكني آمل أن يستثمر ماسك في فرنسا. فقد ناقش الأمر في عدة مناسبات مع رئيس الجمهورية. كما تحدثت معه. وهو يعلم أنه محل ترحيب في فرنسا".

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