مصنع تسلا في تكساس ينتج أول شاحنة إلكترونية

بعد عدة سنوات من التأخير ، يبدو أن Cybertruck أخيرًا في طريقها إلى المستهلكين. في وقت مبكر من صباح يوم السبت ، نشرت تسلا على تويتر صورة لشاحنة إلكترونية خرجت مؤخرًا من خط تجميع Giga Texas التابع للشركة في أوستن. "تم بناء أول شاحنة إلكترونية في جيجا تكساس!" قال automaker من الصورة.

كما يشير Electrek ، فإن السيارة المعنية هي على الأرجح نموذج نية إنتاج Tesla مصمم لتحديد الطريقة الأكثر فاعلية لصنع السيارة الجديدة على نطاق واسع. حقيقة أن الشركة شاركت صورة لشاحنة Cybertruck منتهية قد تشير إلى أنها في طريقها للوفاء بأحدث جدول زمني تم تعيينه من قبل Elon Musk للالتقاط المتأخر في كثير من الأحيان.

في بداية العام ، توقع ماسك أن يبدأ تصنيع حجم شاحنة Cybertruck في عام 2024 ، مضيفًا أنه من المرجح أن يبدأ الإنتاج المحدود "في وقت ما هذا الصيف". في الآونة الأخيرة ، أخبر المستثمرين أن تسلا ستعقد حدث تسليم شاحنة Cybertruck في الربع الثالث من عام 2023. قال ماسك في أبريل: "يستغرق الأمر وقتًا لبدء خط التصنيع ، وهذا حقًا منتج جذري للغاية". ليس بالطريقة التي تصنع بها السيارات الأخرى ". إلى هذه النقطة ، يتضمن إطار Cybertruck المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ تقنيات تصنيع معقدة لا تُستخدم عادةً في إنتاج السيارات الأخرى. واجهت Tesla أيضًا اختناقات متكررة تتعلق بطاريتها من الجيل التالي 4680.

كان تاريخ الإصدار الأصلي (والمتفائل للغاية) للشركة لـ Cybertruck هو عام 2021. في ذلك الوقت ، قال Tesla إن السيارة ستبدأ من 39.900 دولار لمتغير المحرك الواحد ، مع وصول الطراز ثلاثي المحركات بسعر 70.000 دولار. قالت شركة صناعة السيارات منذ ذلك الحين إنها لم تقرر بعد السعر النهائي ، وأن تكلفة Cybertruck يمكن أن تستند إلى عوامل متعددة ، بما في ذلك نقص سلسلة التوريد وحالة الاقتصاد.