10 أرقام قياسية لـ ميسي ورونالدو وبيليه يُمكن تحطيمها بكأس العالم للسيدات

تشهد نسخة كأس العالم للسيدات 2023 التي تنطمها كل من أستراليا ونيوزيلندا معا في ملف مشترك، العديد من الأرقام القياسية اليتي يمكن تحطيمها لكل من ليونيل ميسي، وبيليه، وكريستيانو رونالدو، وذلك في البطولة التي إنطلقت الخميس 20 يوليو وتستمر حتي 20 أغسطس المقبل.

ونعرض تلك الأرقام القياسية المسجله بأساطير كرة القدم كالتالي:

1- ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي حصل على كرة adidas الذهبية مرتين في النهائيات العالمية. مارتا وميجان رابينو، اللتان فعلتا ذلك في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٩ على التوالي، في طريقهما لتكرار هذا الإنجاز.

2- باستثناء النسخة الافتتاحية، لم تفز أي من الدول الـ ٢٤ التي ظهرت لأول مرة بمباراة في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للسيدات، وستحاول هاييتي والمغرب وبنما والفلبين والبرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام وزامبيا أن تصبح الأولى.

3- الراحل العظيم بيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، جولي إرتس، أليكس مورجان، أليسا ناهر، كيلي أوهارا وميجان رابينو - جميعهم أبطال كندا ٢٠١٥ وفرنسا ٢٠١٩ - سيحاكون "الملك" إذا انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية وفازت باللقب، ويمكن أن تصبح مورجان ورابينو أيضًا أول لاعبتين تظهران في نهائيات كأس العالم أربع مرات.

4- بيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم بعد ١٢ عامًا، يمكن لساكي كوماجاي، التي سجلت ركلة الفوز في ركلات الترجيح النهائية في ألمانيا ٢٠١١، الوصول لرقم "الملك" على ملعب أستراليا.

5- مارتا وكريستيانو رونالدو وكريستين سينكلير هم الوحيدون الذين سجلوا أهدافًا في خمس نهائيات لكأس العالم. ستحصل كل من البرازيلية والكندية على فرصة ليصبحا أول من يسجل في السادسة.

6- كيسي فير، التي ستبلغ من العمر ١٦ عامًا و ٢٦ يومًا عندما تبدأ كوريا الجنوبية مباراتها ضد كولومبيا، ستصبح أصغر لاعبة في تاريخ كأس العالم إذا ظهرت في إحدى المباراتين الافتتاحيتين لسيدات تايغوك، حيث يُسجل الرقم القياسي حاليًا باسم إيفياني تشيجين، التي كانت تبلغ من العمر ١٦ عامًا و ٣٤ يومًا عندما شاركت مع نيجيريا ضد كوريا الشمالية في عام ١٩٩٩.

7- إذا سجلت فير، هدفًا في أي وقت خلال المسابقة، فإنها ستتفوق على إيلينا دانيلوفا، التي سجلت لروسيا بعمر ١٦ سنة و ١٠٧ أيام في ٢٠٠٣، وأصبحت أصغر هدافة لكأس العالم FIFA على الإطلاق.

8- قدم ليونيل ميسي ١٩ مباراة لا مثيل لها كقائد في كأس العالم، بينما تحمل سون وين الرقم القياسي للسيدات وهو ١٦ مرة، بينما قادت كريستين سينكلير منتخب كندا في ١٥ مناسبة في نهائيات العالم.

9- من المقرر أن تصبح الفيتنامية ماي دوك تشونج، التي أتمت ٧٣ الشهر الماضي، أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، وستتفوق على أوتو ريهاجل، الذي كان يبلغ من العمر ٧١ عامًا و ٣١٧ يومًا عندما قاد اليونان ضد ليونيل ميسي والأرجنتين في جنوب إفريقيا ٢٠١٠.

10- لم يتنافس اللاعبون في الأربعينيات من العمر أبدًا ضد بعضهم البعض في مسابقة FIFA المكونة من ١١ لاعبًا، سيتغير ذلك إذا شاركت قلب دفاع نيجيريا أونومي إيبي ومهاجمة كندا كريستين سينكلير - كلاهما ٤٠ - في نفس الوقت على العشب في ملبورن.