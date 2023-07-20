نيوزيلندا تفوز علي النرويج في إفتتاح كأس العالم للسيدات لكرة القدم

حقق منتخب نيوزيلندا للسيدات لكرة القدم فوزًا صعبًا علي نظيره منتخب النرويج في أولي مباريات بطولة كأس العالم للسيدات والتي تنظم بملف مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخب بينهم ممثل وحيد للعرب المنتخب المغربي، بين منتخبي النرويج ونيوزيلندا للسيدات بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويقع منتخبي نيوزيلندا والنرويج في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات الفلبين وسويسرا.

وكان الشوط الأول قد إنتهي بالتعادل السلبي في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج.

ولكن تمكن أصحاب الأرض من خطف الهدف الأول في الدقيقة هانا ويلنكسون في الدقيقة 48 بالدقائق الأولي من بداية الشوط الثاني، بعدما تسلمت تمريرة سحرية من زميلتها داخل منطقة جزاء النرويج، وقامت بتصويبها مباشرة في مرمى النرويج، لتمنح أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمونديال.

المنتخب المغربي سنة أولى مونديال والأول عربيًا:

يشارك في كأس العالم للسيدات منتخب عربي وحيد وهو المنتخب المغربي الذي يوجد في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كلًا من كولومبيا وألمانيا ومنتخب كوريا الجنوبية.

منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وضمن 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في المونديال وهي البرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام والفلبين وهايتي وبنما وزامبيا.

المشاركين في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

مجموعات بطولة كأس العالم للسيدات 2023

وجاءت مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.