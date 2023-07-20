كأس العالم للسيدات... هدف منتخب نيوزيلاند في شباك النرويج "فيديو"

أفتتح منتخب نيوزيلاند للسيدات مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام علي أرضه، بفوز صعب علي ضيفه منتخب النرويج، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت بإفتتاحية البطولة.

وبدأت نيوزيلندا رحلتها في كأس العالم للسيدات FIFAبفوز هام على النرويج بهدف نظيف في المجموعة الأولى.

وسجلت هانا ويلنكسون لاعبة منتخب نيوزيلاند أولي أهداف المباراة والوحيد في الدقيقة 48 بالدقائق الأولي من بداية الشوط الثاني، بعدما تسلمت تمريرة سحرية من زميلتها داخل منطقة جزاء النرويج، وقامت بتصويبها مباشرة في مرمى النرويج، لتمنح أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمونديال.

هدف منتخب نيوزيلاند للسيدات

أحداث مباراة نيوزيلندا والنرويج

سجلت هانا ويلكينسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، من عمر المباراة لتساعد بلادها على تحقيق أول فوز على الإطلاق في في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

وكاد المنتخب النرويجي أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة ٥٨ بعد عرضية أرضية وصلت داحل منطقة الجزاء إلى فريدا مانوم التي سددت كرة مرت بجوار مرمى نيوزيلندا.

وردت بايج ريلي لاعبة نيوزيلندا بتسديدة يسارية رائعة كادت أن تنهي المباراة لولا تألق حارسة مرمى النرويج التي أبعدت الكرة إلى الركنية.

في الدقيقة ٨١، وقفت العارضة حائلًا أمام سيدات النرويج لتسجيل التعادل، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة نيوزيلندا.

وأهدرت نيوزيلندا ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠ نفذتها ريا بيرسيفال لكن كرتها ارتطمت بالعارضة لتنتهي المباراة بفوز الدولة المضيفة بهدف دون رد.

أرقام وإحصائيات من فوز نيوزيلندا علي النرويج

حصدت نيوزيلندا فوزها الأول في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA

سجلت هانا ويلكينسون الآن في ثلاث نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم للسيدات (٢٠١١ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٣)

أصبحت ألي رايلي أكبر لاعبة تظهر في كأس العالم FIFAلنيوزيلندا منذ جيني بيندون في عام ٢٠١١

المشاركين في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

مجموعات بطولة كأس العالم للسيدات 2023

وجاءت مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.