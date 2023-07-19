عاجل
طقس الخميس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تطبيق تقنية الكرة وحكم الفيديو في كأس العالم للسيدات 2023

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات 2023

تشهد بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا العديد من التقنيت المبتكرة وتكنولوجيا التحكيم، والتي يتم تطبيقها للمرة الاولى في تاريخ مونديال السيدات.

اقرأ ايضًا ..

txt

منتخب مصر للسيدات بسمة أمل بعد سقوط تاريخي وفشل مونديالي

txt

منتخب عربي وحيد.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للسيدات 2023

تطبيق تقنية الكرة وحكم الفيديو في مونديال السيدات

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيكون هناك تحكيم متطور في كأس العالم للسيدات 2023، والتي ستكون من خلال التعاون مع الاتحادات القارية الستة حيث قام فيفا باستدعاء ٣٣ حكمًا و ٥٥ حكمًا مساعدًا و ١٩ عضوًا من فريق التحكيم بغرفة الفيديو VAR.

للمرة الاولى في تاريخ كأس العالم للسيدات يتم اختيار 6 سيدات ليكونا ضمن فريق التحكيم بالفيديو في المباريات، لتشهد نسخة 2023 في استراليا ونيوزيلندا الكثير من المستجدان عن النسخة الأخيره في فرنسا 2019.

وفي نسخة أستراليا ونيوزيلندا 2023 سيكون هناك فريق لتقنية حكم الفيديو مكون من ١٩ عضوًا، سيتواجد ضمنهم 6 سيدات للمرة الأولى.

وفي كأس العالم للسيدات 2023 سيتم تطبيق تقنية الكرة OCEANUZ، والتي من خلالها يمكن للحكام الحصول على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي.

والتي تعمل على تحديد موقع اللاعب داخل الملعب بفضل الذكاء الاصطناعي، كما يعمل تقنية الكرة OCEANUZ على اكتشاف التسلل بطريقة شبة آلية.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية