كأس العالم للسيدات.. تعليق الفيفا على هجوم نيوزيلندا المسلح

أثار الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا الذعر في شوارع المدينة، وذلك قبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

حيث شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، حادث هجومي مسلح أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم ضباط شرطة، وقتل المهاجم، في موقع بناء بمنطقة وسط مدينة أوكلاند.

تعليق الفيفا علي الهجوم المسلح

صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان إنه يقدم تعازيه للضحايا الذين فقدوا أرواحهم، مضيفا: "أفكارنا وصلواتنا تظل مع هؤلاء الذين أصيبوا في هذا الحادث المأساوي".

وأشار الفيفا عقب الحادث، إلى أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد والأمين العام فاطمة سامورا كانا على تواصل مع السلطات النيوزيلندية.

وأضاف: "الفيفا على اتصال دائم بالفرق المشاركة التي تأثرت بهذا الحادث.. ويتم دعم الفرق المشاركة التي كانت على مقربة من الحادث فيما يتعلق بأي تأثير قد يكون حدث".

وأوضح: "الحادث المنعزل لم يكن له علاقة بعمليات كرة القدم، والمباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا والنرويج التي تقام على ملعب إدين بارك في أوكلاند ستقام في موعدها المحدد".

كما صرح رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز: "لم يكن هناك دافع سياسي أو أيديولوجي محدد لإطلاق النار، وبالتالي ما من خطر على الأمن القومي".

وأكد رئيس الوزراء، كريس هيبكنز، إن الهجوم لا يُنظر إليه على أنه عمل إرهابي وأن البطولة ستقام كما هو مخطط لها، وطمئن الجمهور بأن الشرطة قد تمكنت من تحييد التهديد وأنه لا يوجد أي خطر مستمر بعد الحادثة في شارع كوين.

ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للسيدات

تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 من صباح اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بنفس العام الجاري.

المنتخب المغربي سنة أولى مونديال والأول عربيًا:

يشارك في كأس العالم للسيدات منتخب عربي وحيد وهو المنتخب المغربي الذي يوجد في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كلًا من كولومبيا وألمانيا ومنتخب كوريا الجنوبية.

منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وضمن 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في المونديال وهي البرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام والفلبين وهايتي وبنما وزامبيا.