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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

يولي الكثير من المواطنين اهتمامًا بالغًا بكيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، بغية التمكن من استخراج البطاقة التمونية وصرف المقررات التموينية كل شهر، يأتي ذلك في وقتٍ أتاحت فيه الوزارة مواقع إلكترونية لاستخراجها بسهولة ويسر.

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التموين .. تحدد شروط استخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد

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التموين تقدم 270 مليون رغيف مدعم يوميًا

بوابة مصر الرقمية

ويمكن للمواطنين استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين بشكل إلكتروني عن طريق بوابة مصر الرقمية، حيث يتم استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا 

النقر على أيقونة التموين.

- النقر على إصدار بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

- النقر على أبدأ الخدمة وتأكيد البيانات.

- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين

- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم  النقر على التالي.

- ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح.

- يجب تتبع طلبك من خلال  بوابة مصر الرقمية عن طريق طلباتي.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الشروط التي يجب على الزوج القيام بها بغية إضافة الزوجة على بطاقة التموين، والتي تشمل أن يكون الزوج حامل بطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة، الزوجة تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال البطاقة.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة تموين

في البداية الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا 

 يجب اختيار إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

قرءاة الشروط والأحكام 

إدخال رقم بطاقتك التموينية والبيانات المطلولة منك.

يجب اختيار نوع العلاقة ثم النقرعلى إضافة 

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