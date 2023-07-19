المنوفي يشيد بتحرك وزير التموين لاحتواء أزمة السكر ويؤكد استقرار السلع الأساسية

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتحرك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى لتوفير مخزون أمن من السكر، حيث اجتمع مع أعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.



جدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024 علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

وأكد" المنوفي" استقرار أسعار السلع الأساسية أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 57 جنيها و42 جنيها، وبلغ سعر صفيحة السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيه، وتراوح سعر طن الدقيق من 1400 إلى 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع الأخرى.

وبلغ سعر طبق البيض 115 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 إلى 125 جنيها للطبق، ويتراوح سعر اللبن من 24 إلى 30 جنيها والمعبأ يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيها، والجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيها، والجبنة الرومي يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيها، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو من 29 إلى 32 جنيها، والعلبة ربع الكيلو يتراوح سعرها من 15 إلى 17 جنيها، وسعر زجاجة المياة الغازية 2 لتر بلغ نحو 22 جنيه، وحجم اللتر ونصف نحو 17 جنيها.

وأضاف المنوفي أن سعر التونة المفتتة يتراوح من 20 إلى 25 جنيها، والقطعة الواحدة من 35 إلى 40 جنيها، والسردين المستورد يتراوح سعره من 20 إلى 30 جنيها، والماكريل يتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيها العبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها من 45 إلى 47 جنيها.

هبوط أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة



وأشار إلى أن أسعار تنفيذ اليوم في الارز الشعير رفيع الحبة يبلغ ١٢٠٠٠ جنيه، والأرز عريض الحبة يبلغ ١٣٠٠٠ جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح من 25 إلى 29 جنيها.



وتوقع المنوفي هبوط أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كميات محدودة حسب الحاجة، نظرا التوقعات بتراجع السعر.