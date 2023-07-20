كأس العالم للسيدات.. شوط أول سلبي بين نيوزيلندا والنرويج

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج، وذلك في المباراة الإفتتاحية للبطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

انتهى الشوط الأول من مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للكرة النسائية 2023، المقرر أقامتها بين نيوزيلندا والنرويج، والذي يقام بملف مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخب بينهم ممثل وحيد للعرب المنتخب المغربي، بين منتخبي النرويج ونيوزيلندا للسيدات بالتعادل السلبي دون أهداف.

سيدات نيوزلندا يقصصن شريط المونديال في أوكلاند، حيث يسعى المنتخب المستضيف إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من تحقيق انتصار افتتاحي يقربه من تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، بعد أن فشل في تحقيق ذلك خلال مشاركاته الخمس السابقة.

بطولة كأس العالم للسيدات

تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 من صباح اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بنفس العام الجاري.

المنتخب المغربي سنة أولى مونديال والأول عربيًا:

يشارك في كأس العالم للسيدات منتخب عربي وحيد وهو المنتخب المغربي الذي يوجد في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كلًا من كولومبيا وألمانيا ومنتخب كوريا الجنوبية.

منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وضمن 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في المونديال وهي البرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام والفلبين وهايتي وبنما وزامبيا.

المشاركين في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات:

أعلن إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار، والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019.

مجموعات كأس العالم للسيدات 2023

نيوزيلندا والنرويج والفلبين وسويسرا في المجموعة الأولى.

وأستراليا وأيرلندا ونيجيريا وكندا في المجموعة الثانية.

اليابان وإسبانيا وكوستاريكا وزامبيا في المجموعة الثالثة.

هايتي والدنمارك والصين وإنجلترا في المجموعة الرابعة.

البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وهولندا في المجموعة الخامسة.

بنما وفرنسا وجامايكا والبرازيل في المجموعة السادسة.

جنوب أفريقيا وإيطاليا والأرجنتين والسويد في المجموعة السابعة.

كوريا الجنوبية وألمانيا والمغرب وكولومبيا في المجموعة الثامنة.