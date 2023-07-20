كأس العالم للسيدات.. تفاصيل الهجوم المسلح في نيوزيلندا قبل إنطلاق البطولة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، وقبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس العالم للسيدات في مدينة أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا، حادث هجومي مسلح أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلي والإصابات.

وتقام اليوم الخميس بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في الملف المشترك بين أستراليا ونيوزيلندا معا.

تفاصيل حادث إطلاق النار قبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس العالم للسيدات

كشفت تقارير صحفية عن عدم تحديد هوية المسلح رسميًا حتي الأن، ولكن تفيد التقارير أنه شاب يبلغ من العمر 24 عاما كان يعمل في موقع بناء ولديه تاريخ من العنف الأسري وكان ليده حُكم بالبقاء رهن الإقامة الجبرية في المنزل قبل أن يصدر بحقه استثناء بالعمل في الموقع.

وفتح المسلح النار في موقع البناء بينما كان يصعد إلى الطوابق العليا، وحبس نفسه داخل بئر المصعد وأطلق المزيد من الطلقات قبل أن يُعثر عليه ميتا بعد ذلك بوقت قصير.

وصرح رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز: "لم يكن هناك دافع سياسي أو أيديولوجي محدد لإطلاق النار، وبالتالي ما من خطر على الأمن القومي".

وأكد رئيس الوزراء، كريس هيبكنز، إن الهجوم لا يُنظر إليه على أنه عمل إرهابي وأن البطولة ستقام كما هو مخطط لها، وطمئن الجمهور بأن الشرطة قد تمكنت من تحييد التهديد وأنه لا يوجد أي خطر مستمر بعد الحادثة في شارع كوين.

ووقع جراء هذا الحادث إصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم ضباط شرطة، وقتل المهاجم، في موقع بناء بمنطقة وسط مدينة أوكلاند.

ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للسيدات

تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 من صباح اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بنفس العام الجاري.

المنتخب المغربي سنة أولى مونديال والأول عربيًا:

يشارك في كأس العالم للسيدات منتخب عربي وحيد وهو المنتخب المغربي الذي يوجد في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كلًا من كولومبيا وألمانيا ومنتخب كوريا الجنوبية.

منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وضمن 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في المونديال وهي البرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام والفلبين وهايتي وبنما وزامبيا.