وزارة العمل : تدريب على ٩ مهن بكفر الشيخ و٣٠  عقد عمل  لذوي همم بالقاهرة

اعلنت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بفوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وبدء التدريب المهنى على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدى سالم على 3 مهن ، وذلك للشباب من الجنسين ، من خلال مركز التدريب المهنى بفوه او مكتب التشغيل ، وذلك ضمن العام التدريبى الجديد 2023 / 2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها وفقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات ولتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة .

واوضحت الوزارة فى بيان لها ، انها تلقت تقريراً من حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ اشار فيه إلى ان المهن التى سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهنى بفوه تتضمن : التفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، والاجهزة الكهربائية ، واللحام ،والميكانيكا ، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة: التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات ، والتى يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة امام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدى سالم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من ابناء المحافظة والمقيمين فيها .

واضاف مدير المديرية ، ان المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات تتكون من : صورة من المؤهل الدراسى ، وصورة من بطاقة الرقم القومى ، و2 صورة شخصية للمتقدم ، مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم على ان تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها ، كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات .

من ناحية أخري اعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن توقيع 30 عقد عمل لذوى همم للعمل بشركة جماعة المهندسين الإستشاريين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل..

وجاء في بيان وزارة العمل ، أنها تلقت تقريراً من احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أوضح فيه أنه تم توقيع عدد 30 عقد عمل لذوى همم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهرى قدره 3000 جنيهاً طبقاً للحد الادنى للاجور ، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر وذلك بحضور مسئولى الشركة ، و بعض الاعلاميين ، كما اكد ان المديرية لا تبذل جهداً فى هذا الملف الهام باعتباره من اهم الملفات التى تعمل عليها ، و انه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوى الهمم من ابناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة .

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة.