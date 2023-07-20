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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 أسباب ارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس
الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب ارتفاع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه دائما ما ترتفع الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس في مصر وهم الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الإحساس بحرارة الجو.

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نسب الرطوبة العالية 

وأضافت الهيئة، نسب الرطوبة العالية تأتي من تبخر المياه، حيث تتبخر المياه الأكثر دفئًا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة على البحر الأحمر الأعلى إحساسًا بالحرارة خلال العام، وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله أكثر عندما يكون حار رطب.

ارتفاع درجات الحرارة 

وذكرت، هناك استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس رطب مائل للحرارة في الصباح الباكر رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية 

كما يسود عدد من المناطق شبورة مائية في الصباح، ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

وجاءت درجات الحرارة كالآتي: 

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 25.

 الإسماعيلية: العظمى 39، الصغرى 25.

 العريش: العظمى 34، الصغرى 24.

 وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 25.

 بنها: العظمى 37، الصغرى 25.

 المنصورة: العظمى 37، الصغرى 25.

 شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 29.

 أسوان: العظمى 44، الصغرى 29.

 الفيوم: العظمى 38، الصغرى 26.

 الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24.

 الأقصر: العظمى 43، الصغرى 29

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