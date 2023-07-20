كواليس حديث رامي ربيعة مع إمام عاشور في حفل تتويج الأهلي

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء هو أمر احترافي فى كرة القدم، وأنه إضافة كبيرة للفريق.

وقال ربيعة بعد تتويج الأهلي بالدوري": " رحبت بانضمام عاشور وأكدت له بأننا هنا إخوة وتمنيت له بأن يكون الموسم المقبل مميز، ويحصد البطولات معنا ".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية رائعة وسيكون إضافة للنادي الأهلي ولكن هنا فى القلعة الحمراء لا يوجد نجم".

ربيعة: كولر حزين وعبد المنعم أفضل مدافع فى إفريقيا

أشاد ربيعة بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مشددا على أنه مدرب كبير وسيحقق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال ربيعة فى تصريحات تليفزيونية: "كولر كان حزين بعد تعادلنا مع حرس الحدود اليوم وكان يريد تحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "محمد عبد المنعم مدافع متميز وسيكون واحد من أهم اللاعبين فى إفريقيا خلال السنوات القادمة".