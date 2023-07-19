موجات الحر تواصل اجتياح العالم.. نصائح للتعامل مع الحرارة المرتفعة

يشهد العالم خلال الفترة الحالية، ارتفاع في درجات الحرارة لم يشهد لها مثيل، ولا تزال موجات الحر الشديدة تواصل الاجتياح، وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من خطر متزايد للوفيات بسبب هذا الطقس القاسي.

ووصف علماء الطقس موجات الحر بأنها أطول من سابقاتها، ووصلت درجات الحرارة في بعض الدول العربية والدول الغربية إلى 50 درجة، وهو ما ترك آثارا كبيرة على حياة السكان.

موجات الحر

وعلى الفور نشر الصليب الأحمر في الولايات المتحدة الأمريكية عدة نصائح هامة لتجنب الهبوط الدموي أو الانهاك خلال الحرارة المرتفعة أهمها المحافظة على رطوبة الجسم بشرب الكثير من السوائل، واستبدل الملح والمعادن بالوجبات الخفيفة أو المشروبات الرياضية.

كما ينصح خبراء بشرب العصائر للحفاظ على نسبة السكر في الدم وامداد الجيم عناصر مفيدة.

موجات الحر

نصائح لتجنب موجة الطقس الحار

البقاء في مكان جيد التهوية

يُنصح بالبقاء في مكان جيد التهوية أو مكيف قدر الإمكان، مع ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة أو الاستحمام بماء بارد.

التقليل من العمل و الأنشطة خارج المنزل

إذا كان يجب عليك العمل في الهواء الطلق، فقم بجدولة المهام في وقت باكر من اليوم قبل أشعة الشمس الحارقة، أو بعد غيابها.

في حال اضطررت للخروج من المنزل حضر شمسية زجاجة مياة متوسطة البرودة غير مثلجة، واتجنب السير لفترة طويلة

تعامل سريعا مع أمراض الحرارة

تصرف بسرعة إذا لاحظت ظهور أعراض على شخص ما، بسبب تعرضه للحرارة الشديدة، حيث يمكن لأي شخص أن يصاب بأمراض الحرارة لكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم "كبار السن، والرضع والأطفال والنساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية، وعمال المناطق المفتوحة، والأشخاص الذين يعيشون في أماكن تفتقر إلى المساحات الخضراء".