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الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد ارتفاع الحرارة لـ 41.. الشعب البريطاني يتعامل مع الحر بطريقته

شوارع بريطانيا
شوارع بريطانيا

 بعد موجة الحر المرتفعة التي ضربت بريطانيا، ووصلت درجات الحرارة في العاصمة روما إلى 41 درجة مئوية في منتصف النهار، قرر عدد من المواطنين في بريطانيا الخروج إلى الشوارع والاستمتاع بالمياه والمرح مع أصدقائهم.

 

 وتداول رواد تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الكثير من السكان حولوا الشارع لشلال مياه، ويتراشقون المياه وسط حالة من المرح والسعادة، رغم ارتفاع الحرارة في بريطانيا.

 

 وتواجه أوروبا نظام الضغط الجوي العالي، المعروف باسم تشارون، وهو مصدر الحرارة الشديدة في أقاليم البحر المتوسط بالبلاد.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أيضًا عن أعلى مستوى تأهب لارتفاع درجات الحرارة في 20 مدينة كبرى، أمس الثلاثاء ولـ23 مدينة اليوم الأربعاء.

 

 وحذر المسئولون من أن الحرارة الشديدة قد تضر بالأشخاص الأصحاء وليس الضعفاء فقط، كما أرسلت وزارة الدفاع المدني في روما متطوعين إلى الشوارع لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحر، ووزعوا زجاجات مياه على الأشخاص في مناطق الجذب السياحي المزدحمة مثل المدرج الرومانى الكبير.

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