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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موجة الحر تجتاح أوروبا.. المزيد من الحرارة الحارقة الأيام المقبلة

درجة الحرارة
درجة الحرارة

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة لحالة من ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن هناك موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا أمس وأول أمس، وكان لها تأثير شديد على مناحي الحياة، حيث إن درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا كسرت أمس حاجز ٤٠ درجة مئوية.

 موجة الحر تجتاح جنوبي القارة الأوروبية:

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 تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع متزايد في درجات الحرارة المحسوسة على عدد من الدول الأوروبية، بفعل الموجة الحارة التي تضرب جنوب أوروبا خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة عليهم.

 

 وتدخل موجة الحر التي تجتاح جنوبي القارة الأوروبية، الثلاثاء، مرحلة أشد إذ ستصل درجة الحرارة في إيطاليا إلى حدود 46 درجة مئوية، في وقت اندلع حريقان جديدان وكبيران في الساحل اليوناني حيث تتأهب البلاد لموجة حر ثانية.

 

 ومن المتوقع أن تصل الحرارة في إحدى المقاطعات في الجنوب الإيطالي إلى 46 درجة مئوية، وتحطم بذلك الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية بأكثر من 2.8 درجة مئوية.

 

 ويأتي ذلك تزامنًا مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التي تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد (القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء ) وأيضًا بلاد المغرب العربي.

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