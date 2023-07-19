تأثير الفراولة على خفض نسبة الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم، ويحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والمواد التي تساعدك على هضم الأطعمة، يصنع جسمك كل الكوليسترول الذي يحتاجه، يوجد الكوليسترول أيضًا في الأطعمة من مصادر حيوانية ، مثل صفار البيض واللحوم والجبن.

فوائد الفراولة للكوليسترول

أفادت دراسة حديثة بأن الفراولة لها قدرة فائقة على تدمير الكوليسترول الذي يسبب أمراض بالقلب والدماغ ذات خطورة عالية.

وأجرى فريق من جامعة سيتسونان اليابانية، تجربة على 23 فتاة عشرينية لمعرفة تأثير الفراولة على الكوليسترول، حيث تم تقسيمهن لجزء يتناولن الفراولة وجزء يتناولن مياه محلاة بالسكر، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الفريق أن الفتيات متناولات الفراولة تنخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم لديهن بشكل ملحوظ طوال ٤ ساعات من تناول الفراولة، بعكس الفتيات متناولات الماء المسكر الذين لم تتراجع معدلات الكوليسترول لديهن.

يذكر أن الكوليسترول الضار يسبب انسداد الشرايين والجلطات والذبحات الصدرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفراولة تحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي وأفضل طريقة للاستفادة منه بتناول الثمرة بأكملها، يليها شربها في عصير طبيعي.