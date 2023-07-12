زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر| فيديو

زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر.. نشرت مجلة الأعصاب الأمريكية، دراسة جديدة، تؤكد أن تلقبات الدهون الثلاثية والشحوم في الجسم تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وتقول أن التغييرات في مستويات الدهون لدى الفرد مع مرور الوقت سواء أن كان يزيد أو ينقص ، يجعل دماغه أكثر استعدادا للإصابة باألزهايمر .

زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر

ويسعى باحثو الدراسة إلى فهم أوسع لأنواع الدهون المتعددة وعلاقتها الوطيدة بألزهايمر الذي اصبح مرضًا يهدد الكثير من الأشخاص عالميًا.

وتؤكد الدراسة أن من يملكون مستويات دهون ثلاثية متقلبة عرضة لمخاطر ألزهايمر ، بنسبة تبلغ 23 % مقارنة بما يملكون مستويات دهون ثلاثية متقلبة أقل .

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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