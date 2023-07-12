الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر| فيديو

الكوليسترول زهايمر
الكوليسترول زهايمر

زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر.. نشرت مجلة الأعصاب الأمريكية، دراسة جديدة، تؤكد أن تلقبات الدهون الثلاثية والشحوم في الجسم تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخرف. 

txt

الكوليسترول خطر يهدد البشرية.. علامة في أصابع القدمين

txt

الرمان يقلل أمراض القلب ويخفض الكوليسترول تناوله على السحور

وتقول أن التغييرات في مستويات الدهون لدى الفرد مع مرور الوقت سواء أن كان يزيد أو ينقص ، يجعل دماغه أكثر استعدادا للإصابة باألزهايمر . 

زيادة الكوليسترول يصيبك بالزهايمر

ويسعى باحثو الدراسة إلى فهم أوسع لأنواع الدهون المتعددة وعلاقتها الوطيدة بألزهايمر الذي اصبح مرضًا يهدد الكثير من الأشخاص عالميًا. 

وتؤكد الدراسة أن من يملكون مستويات دهون ثلاثية متقلبة عرضة لمخاطر ألزهايمر ، بنسبة تبلغ 23 % مقارنة بما يملكون مستويات دهون ثلاثية متقلبة أقل . 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

4 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستوى الكوليسترول لديك

تناول أطعمة صحية للقلب يخفض من مستوى الكوليسترول

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة أثبتت فعاليتها في خفض مستوى الكوليسترول

الجريدة الورقية