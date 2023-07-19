الصرع اضطراب دماغي يسبب نوبات متكررة.. أشهر أعراضه

الصرع معروف أيضًا باسم اضطراب النوبات، وهو اضطراب دماغي يسبب نوبات متكررة، وهناك أنواع عديدة من الصرع وفي بعض الناس ، يمكن تحديد السبب وفي حالات أخرى ، السبب غير معروف.

وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 26 شخصًا يُصاب بالصرع ، وفقًا لمؤسسة الصرع، ويصيب الناس من جميع الأجناس والأعراق والخلفيات والأعمار.

ويمكن أن تختلف أعراض النوبة بشكل كبير قد يفقد بعض الأشخاص وعيهم أثناء النوبة ولكن البعض الآخر لا يفعل ذلك بعض الناس يحدقون بهدوء لبضع ثوان أثناء النوبة، وقد ينفض الآخرون بشكل متكرر أذرعهم أو أرجلهم ، وهي حركات تُعرف باسم التشنجات أو التشنجات.

ولا تعني الإصابة بنوبة واحدة أنك مصاب بالصرع، ويتم تشخيص الصرع إذا كنت قد أصبت بنوبتين غير مستفزتين على الأقل بفارق 24 ساعة على الأقل، وليس للنوبات غير المبررة سبب واضح.

يمكن أن يؤدي العلاج بالأدوية أو الجراحة في بعض الأحيان إلى السيطرة على النوبات لمعظم المصابين بالصرع ويحتاج بعض الأشخاص إلى علاج مدى الحياة. بالنسبة للآخرين ، تختفي النوبات في النهاية، وقد يتغلب بعض الأطفال المصابين بالصرع على الحالة مع تقدم العمر.

أعراض مرض الصرع

تختلف أعراض النوبة باختلاف نوع النوبة، حيث أن الصرع ناجم عن نشاط معين في الدماغ ، يمكن أن تؤثر النوبات على أي عملية دماغية قد تشمل أعراض النوبة ما يلي:

ارتباك مؤقت.

تعويذة تحدق.

تصلب العضلات.

حركات الرجيج التي لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين.

فقدان الوعي أو الإدراك.

أعراض نفسية مثل الخوف والقلق أو ديجا فو.

في بعض الأحيان ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالصرع من تغيرات في سلوكهم. قد يكون لديهم أيضًا أعراض الذهان.

يميل معظم المصابين بالصرع إلى الإصابة بنفس النوع من النوبات في كل مرة. عادة ما تكون الأعراض متشابهة من حلقة إلى أخرى.