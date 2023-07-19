أطباء يكتشفون دواءً يحدث ثورة في علاج مرض الصرع بنسبة 20%

الصرع حالة شائعة تؤثر على الدماغ وتسبب نوبات متكررة، والنوبات هي اندفاعات من النشاط الكهربائي في الدماغ تؤثر مؤقتًا على طريقة عمله، ويمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض، ويمكن أن يبدأ الصرع في أي عمر ، ولكنه يبدأ عادةً في مرحلة الطفولة أو عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

علماء يكتشفون علاج لمرض الصرع

اكتشف مجموعة من العلماء الأوروبيون علاج لمرضى الصرع، والذين يعجز الجراحون عن كشف موضع الاضطراب في أدمغتهم للقضاء عليه، ولكن الفريق البحثي وجد أن للطحالب القدرة على العمل بكفاءة جيدة.

اختبر فريق من مشروع هيرميز الأوروبي، أقطاب كهربية مغلفة بالطحالب، وقد أبدت نجاحا في تعقب بؤر الصرع المخفية في الدماغ، حيث يسهل اكتشاف بؤر الصرع على الجراحين، واستهداف المنطقة المطلوبة والقضاء على المشكلة، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت ماريا سانشيز من جامعة غلاسغو الإسكوتلندية، إن الجهاز المدعم بالطحالب أبدى نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات.

ويوضح ليسلي يانغ مشرف المشروع بأسكوتلندا أن العلاج الجديد قد يقضي على ٣٠٪ من حالات الصرع بالعالم.

ويشير مدير المشروع هادي هيدري إلى أن الفريق بصدد بدء التجارب السريرية على البشر في السنوات المقبلة.