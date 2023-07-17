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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تغير المناخ يدفع البشرية نحو صراعات مميتة على الغذاء والماء.. فيديو

جندي أوكراني يقف
جندي أوكراني يقف وسط حقل قمح

قال المهندس عوني الكلوب، رئيس المنتدى العربي للزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت على الحاصلات الزراعية في أوروبا، ونسبة محاصيل مثل الذرة، وهذا سينعكس على الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم وقع الاتفاقية الإطارية للمناخ في العام 1962، والآن بعد مرور 60 عاما وأكثر من 27 اجتماعا آخرها "كوب 27" في شرم الشيخ، لم تنفذ الخطط التي تم تبنيها لحماية المناخ.

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وأوضح أن الاتفاقية الإطارية أشارت إلى أن الدول المتقدمة هي أكثر دول مسؤولة عن الانبعاثات الغازية المضرة، والدول الهشة هي الأكثر تأثرا، وبالتالي يجب على الدول المتقدمة دفع ضريبة مقابل هذه التأثيرات السلبية.

تغيرات مناخية

وأكد على أن المنتدى العربي للزراعة حذر من تأثيرا كبيرا سيقع على الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية، هناك ارتفاع درجات حرارة حادة في دول لم تشهد ارتفاع درجات حرارة من قبل، ووصلت درجة الحرارة في موسكو إلى 30 درجة.

ولفت إلى أن الاتفاقية الإطارية أسست صندوق المناخ الأخضر، لكن لم يقدم هذا الصندوق المطلوب منه حتى الآن، والعالم العربي يجب أن يتجه بتأسيس منظمة خاصة بالمناخ مختصة في معالجة هذه القضية في العالم العربي.

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