التفاصيل الكاملة لـ فيضانات باكستان

بين الحين والآخر تتعرض باكستان لفيضانات مدمرة، ينجم عنها وجود العديد منن الضحايا، حيث أنه منذ بداية الأمطار الموسمية في الهطول في باكستان أواخر يونيو الماضي، لقي ما لا يقل عن 90 شخصًا حتفهم في جميع أنحاء البلاد.

البنجاب الباكستانية

وقد تعرضت باكستان خلال الأيام القليلة الماضية معاناة شديدة للمواطنين، عقب تعرض البلاد إلى أمطار غزيرة في البنجاب الباكستانية التي أدت إلى وفاة الأعداد سالفة الذكر،

السلطات الباكستانية

ونظرًا لوجود أمطار غزيرة، قامت السلطات الباكستانية بإجلاء نحو 14 ألف شخص من المناطق التي تعرضت للفيضانات خلال الأسبوع الماضي، يأتي ذلك مع مواصلة فرق الإغاثة تواصل جهودها لإجلاء سكان المناطق المهددة بالتعرض للفيضانات.

الأمطار الموسمية

وتبذل فرق اإغاثة جهودًا مضنيةً في إجلاء المواطنين خاصة في المناطق القريبة من ضفاف الأنهار التي تنقل مياه الأمطار الموسمية، حيث أن عشرات القرى في إقليم البنجاب الشرقي قد غمرتها المياه خلال الأيام الأخيرة، ويجري إيواء سكانها الذين تم إجلاؤهم منها، وفقًا لمصادر حكومية في إسلام آباد.

العاصمة إسلام أباد

في سياق آخر أطلق مسؤولو الأمن الباكستانيون حملة غير مسبوقة من الاعتقال والمحاكمة ضد اللاجئين الأفغان في العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى تم متابعتها حتى الآن وأكدت السفارة الأفغانية في باكستان في بيان سابق لها حول اعتقال 250 لاجئا أفغانيا، بما في ذلك عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية وجوازات سفر.