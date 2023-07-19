حمى الضنك ترعب المصريين.. البعوض السبب

ما بين طرفة عين وانتبهاتها انقلب الحال بنجع سندل في قرية العليقات بمحافظة قنا، بعد ظهور أعراض مرض حمى الضنك بين المواطنين، مما تسبب في حالة من الرعب الفزع بين جميع أهالي القرية والقرى المجاورة.

حمى الضنك

وتعد حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة أنثى بعوضة الزاعجة، إلا أن البعوضة الزاعجة ليست مسبب لحمي الضنك الرئيسي، بل إنها مجرد وسيلة لنقل الفيروس، قد ينقل الإنسان العدوى إلى البعوض نفسه إذا تغذى البعوض على دم إنسان مصاب بالفعل بالفيروس، ثم ينقله البعوض بدوره لعدد أكبر من البشر.

حمى الضنك

وتنتقل حمى الضنك في أصلها من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة، حيث تقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم تنقل إليه الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن للشخص المصاب نقل المرض إلى الآخرين بواسطة البعوضة لمدة 4-5 أيام، وقد تصل إلى 7 أيام منذ ظهور العدوى، وعرفت حمي الضنك أنها عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة أنثى بعوضة الزاعجة.

أعراض حمى الضنك

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الحالات التي تصاب بحمى الضنك لا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي وفيات نتجت عن انتشار حمى الضنك، مشيرة إلى أنّ أعراض حمى الضنك تتمثل في «صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، طفح جلدي».

وطمأنت وزارة الصحة، المواطنين بأنه لا داعي للقلق خاصة أن العلاج متوفر، مؤكدة أنّ البعوضة تتواجد داخل المياه الراكدة، والصرف غير المغطى وكذلك الخزانات المكشوفة، والتي تعتبر بيئة مناسبة له، موضحة أنّ أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة، والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

حمى الضنك

حمى الضنك غير معدية

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، على أنه لا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين بسبب حمى الضنك، وطمأن المواطنين بأن المرض غير معدى كما هو متداول على "السوشيال ميديا" ولاصحة للقيام بحجر صحي، لافتاً إلى أن الفترة العلاجية للأعراض تحتاج إلى أسبوع على أقصى تقدير، منوها على المواطنين بتغطية المياه فى المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت فى أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض.