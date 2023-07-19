اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يواجه بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة المحلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يواجه بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة المحلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

التجار وراء ارتفاع أسعار السكر والتعاقد على استيراد 165 ألف طن.

تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة وزيادة الاستهلاك.

صفقة إمام عاشور تتخطى 120 مليون جنيه.

مرتضى منصور يعقد جلسة مصارحة في الزمالك.

السيسي يواجه بتطوير منظومة إنتاج الأسمدة المحلية.

الدولة تعمل على بناء القاعدة الصناعية متطورة في المجالات كافة.

في الذكرى 62 لرحيله الشيخ محمد حسن النادي.. غواص في بحر التلاوة.

وصول 8.2 ملايين ريال سعودي مبالغ مستحقة لحجاج السياحة.

التغيرات المناخية صراع الأغنياء يدفع ثمنه الفقراء.

كما يتضمن العدد مقالًا للدكتور وجدي زين الدين بعنوان “لا تقلقوا على المفاوض المصري”.