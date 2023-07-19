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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في خطة السماح للموظفين بمتابعة مونديال السيدات

تغيير ساعات العمل في البرازيل لمشاهدة كأس العالم للسيدات

منتخب البرازيل للسيدات
منتخب البرازيل للسيدات

أعلنت وزيرة في الحكومة البرازيلية تغيير ساعات العمل للسماح لموظفي الخدمة المدنية في دولة السامبا بمشاهدة بطولة كأس العالم للسيدات المقامة يتنظيم مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى تاريخيًا.

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تغيير ساعات العمل في البرازيل لمشاهدة فريق السيدات 

أبلغت وزيرة الإدارة إستر دويك موظفي الخدمة المدنية في البرازيل بأنه يمكنهم الحضور للعمل حتى بعد ساعتين من انتهاء مباريات كأس العالم للسيدات، وذلك بسبب إقامة مباريات البرازيل في دور المجموعات في الساعات الأولى من الصباح.

وحددت الحكومة البرازيلية الساعات التي يمكن للموظفين الحضور فيها بعد نهاية مباريات المنتخب الوطني النسائي في كأس العالم للسيدات، والتي جاءت كالآتي:-

المباريات التي تنطلق في الساعة 7:30 صباحًا فإن حضور الموظفين للعمل سيكون في الساعة 11 صباحًا بتوقيت برازيليا.

وفي الأيام التي تقام فيها المباريات في الساعة 8:00 صباحًا، فإن ساعات العمل من المقرر أن تنطلق في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت برازيليا.

يعتبر منتخب البرازيل للسيدات من المسيطرين على بطولة أمريكا الجنوبية بعدما فاز ببطولة كوبا أمريكا في 8 مناسبات من قبل، وهو الرقم القياسي.

يعتبر أفضل إنجاز للمنتخب البرازيلي للسيدات في كأس العالم هو الوصول للمواجهة النهائي في عام 2007، وخسرت اللقب من ألمانيا في النهائي.

يتواجد المنتخب البرازيلي للسيدات في المجموعة السادسة من المونديال النسائي، في مجموعة تضم كل من منتخبات بنما وفرنسا وجامايكا.

 

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